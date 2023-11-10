بدء إنشاء المدرسة اليابانية في مدينة دمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمهندسة جيهان حسين رئيس هيئة البنية التعليمية بدمياط بدء إنشاء المدرسة اليابانية بطاقة (٢٨) فصل على مساحة (١٣) ألف متر مربع بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع .

يأتى بناء هذه المدرسة اليابانية كثانى المدارس بمدينة دمياط الجديدة وذلك للنجاح والاقبال الكبير على هذه المدارس التعليمية التى تعتمد على المناهج التعليمية والتربوية والعملية الحديثة طبقا للتوجيهات والمناهج العلمية لخلق جيل جديد من المبدعين فى عهد الجمهورية الجديدة، وتطبيقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتوفير جميع الخدمات التعليمية بالمدن الجديدة واستمرارا للتعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة دمياط الجديدة وهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة دمياط.



أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن انعقاد دورة تدريبية بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة للسلامة والصحة المهنية ، فى إطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بشأن قيام اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية بعقد ندوات توعية بالمخاطر داخل بيئة العمل طبقا للقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٣م والكود المصرى للتشغيل والصيانة بمحطات معالجة الصرف الصحى وروافعها وإجراء القياسات البيئية بالمدن الجديدة .



