ختام فعاليات الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالدقهلية

اختتمت الاداره العامه للمتوطنه واداره البلهارسيا والفاشيولا بمديرية الصحة بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية وطرق الوقاية والعلاج .

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وفي إطار اهتمام الدولة بالقضاء على البلهارسيا ومكافحة الطفيليات المعويه والارتقاء بكفاءة الكوادر الطبيه على جميع المستويات.

وشارك بالحضور الدكتورة سحر على ابراهيم مدير الاداره العامه للمتوطنه بالمديريه والدكتور محمد عماد مدير اداره البلهارسيا بالاداره وتحت رعايه الدكتورة امانى الحبشى مدير الإدارة المركزيه للأمراض المتوطنه بالوزاره و باشراف الدكتورة عفاف ابراهيم مدير الاداره العامه للبلهارسيا والطفيليات المعويه.

واستمر التدريب على مدار 3 ايام حيث استهدف مديري المتوطنه والمراجعين و فني المعمل الجدد بالادارات الصحية التابعة به

وتناول استراتيجية الوزارة في مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية إلى جانب اعمال المسح الميدانى وكيفيه التسجيل بالسجلات و اشكال البويضات والطفيليات.

قام بالتدريب فريق المتوطنه بالادارة العامه المركزيه بالوزارة الدكتور اشرف آمين مدير إدارة البلهارسيا بالادارة المركزية والدكتور سامح المرحومى من إدارة مكافحة البلهارسيا فى حين تولى التدريب على الميكرسكوبات مرفت خلف مراجع معملي بالادارة المركزية للمتوطنة بالوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة على أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لرفع الوعي لمقدمي الخدمة بالادارات الصحية وداعياً جميع الأطقم الطبية للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الامثل .

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