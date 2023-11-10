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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

للمرة الرابعة.. روسيا ترسل 25 طنًا من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

طائرة المساعدات الإنسانية
طائرة المساعدات الإنسانية
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ارسلت روسيا الاتحادية طائرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش.

وقامت الطائرة التابعة لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم 25 طنًا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة بواسطة الهلال الأحمر المصري.

وتم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقامت الطائرة من طراز "ايل-٧٦" بالرحلة من مطار جوكوفسكي بالقرب من موسكو إلى مطار مدينة العريش المصرية.

حملت الطائرة على متنهما المواد الغذائية  بمختلف أنواعها ؛ والأدوية والمراتب والوسائد ومنتجات النظافة الشخصية.

يذكر أنه فى الأيام الماضية قد قامت وزارة الطوارئ الروسية بتسليم 27 طنا من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة. وارسلت أيضًا 28 طنًا من الأدوية و60 طنًا من الأدوية ومنتجات النظافة الشخصية وذلك تحت شعار " روسيا وفلسطين وغزة مع بعض أقوى.

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