نور الطيب تفوز بكأس "إيس" ماليزيا للإسكواش وتحقق ثاني ألقابها هذا الموسم

توجت نور الطيب بطلة أندية وادى دجلة، بكأس "إيس" ماليزيا للإسكواش، لتحقق ثاني ألقابها خلال الموسم الحالي 2023/2024، يأتي ذلك استمرارًا لنجاح "وادى دجلة" في الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية في لعبة الإسكواش، بفضل جهود الإدارة في اكتشاف المواهب ومساندتها لتطوير مستواها والمشاركة في بكل المنافسات.



وفازت نور الطيب المصنفة الـ6 عالميًا بلقب "إيس" ماليزيا للإسكواش عقب تغلبها على اللاعبة راشيل أرنولد المصنفة الـ39 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-2) (11-4) (11-4).

وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة، ومنذ عودتها حققت بطولتي ساوث ويسترن، و"إيس" ماليزيا.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.