وكيل تعليم الأقصر يتفقد ورشة عمل "تطوير مناهج الإعدادية".. صور

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الجمعة، ورشة عمل "تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعي" في يومها الثاني والمنعقدة بفندق هيلتون الأقصر، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بديوان عام الوزارة، والدكتورة هانم أحمد متخصص سياسات التعليم بمنظمة اليونيسيف مصر.

الورشة تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر، والمقامة خلال الفترة من من ۸ - ۱۲ نوفمبر ۲۰۲۳، والتي تستهدف الأخصائين الاجتماعيين والنفسيين، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وألقى وكيل تعليم الأقصر، كلمة رحب في بدايتها بالحضور، الدكتور أكرم حسن وممثلي الوزارة، فريق المدربين، المتدربين، وأعرب عن سعادته بهذا التدريب الذي جاء مناسباً لوقته، مثمناً دور المرأة في المجتمع المصري، وأنها جزء لا يتجزء من نسيج هذا المجتمع، فهي الأم التي ربت، والزوجة التي دعمت، والأخت التي احتوت، والابنة التي أبهجت وأسعدت.

وأضاف خالد "ونحن عندما نتحدث عن تمكين المرأة، فنحن لا نتحدث حديث المتفضل، وإنما هذا حق مكتسب لها، فجهدها في بناء هذا الوطن لا ينكره إلا جاحد".

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