إصابة شاب في حادث سير بالعاشر من رمضان

استقبل مستشفي العاشر من رمضان الجامعي اليوم الجمعة، شابا مصابا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث اصطدام أتوبيس برصيف الدوران في اتجاه مدينة العاشر من رمضان.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور العاشر من رمضان يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بوصول شاب مصابا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب إثر وقوع حادث اصطدام أتوبيس برصيف الدوران في اتجاه مدينة العاشر من رمضان وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.