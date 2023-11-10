برلماني: المعارضة المصرية تقدم وتصنع بديلا قويا مدعوما ببرنامج قابل للتطبيق

قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل، إن المرشح الرئاسي فريد زهران يمتلك عبر سنواته الـ 65، تاريخا نضاليا وسياسيا وحزبيا لا يمكن المزايدة عليه ولا النيل منه، مؤكدا أنه رجل كرس معظم حياته للعمل السياسي الدؤوب البناء، ولديه رؤية موسوعية، وموضوعية، صاغتها خبراته الطويلة.

وأكد القناوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالقاهرة، أن اجتماع اليوم يضم عدة كيانات حزبية وشخصيات عامة تنتمي للمعارضة الوطنية المصرية في مشروع واحد، وهذه المرة لم يجتمعوا لينتقدوا الحكومة، لكن اجتمعوا حتى يعلنوا عن تحالف جاد، يقدم بديل حقیقى وسلمى وآمن للسلطة في مصر.

ولفت إلى أن المعارضة المصرية أصبحت من النضج والكفاءة، إنها لا تكتفي فقط بالنقد، حتى وإن كان نقدا موضوعيا بناء، ولكنها أيضا تقدم وتصنع بديلا قويا مدعوما ببرنامج قابل للتطبيق شارك في كتابته أكثر من 80 من العقول المصرية النابغة، التي جمعت بين الخبرات العلمية في مختلف التخصصات، وبين الممارسة السياسية على الأرض، خبراء غالبيتهم العظمى من حملة الماجستير والدكتوراة.

وتابع نائب رئيس حزب العدل، أن البرنامج الانتخابي مستمد من فكر ليبرالي ديمقراطي اجتماعي، ينتصر للحريات العامة والحريات الاقتصادية وينحاز اجتماعيا للفئات الأكثر احتياجا والأقل تمكينا، مشددا على أنه برنامج ينشغل باستشراف المستقبل ليعيد للطبقة الوسطى اعتبارها ورونقها، ويكون الشباب فيه هم حجر الزاوية ومحور الاهتمام.