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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية بمستشفيات شبين الكوم

جانب من المرور
جانب من المرور
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قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم بالمرور على كل من مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ( المخ والأعصاب سابقًا)  ومستشفى قويسنا المركزي، ورافقها في المرور الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي ، والطوارئ والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية ، وكل من الدكتور مصطفى أبو حليمة ، والدكتور مصطفى النعماني مديرا المستشفيات .

تابعت خضر، تركيب جهاز التعقيم المركزى بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ، والذي تم دعم المستشفى به بالمشاركة المجتمعية ، كما تفقدت أقسام الإستقبال والطوارئ، العناية المركزة ، وقسم الأشعة ومتابعة الأجهزة الطبية ،  والكلى الصناعى وأبدت بعض الملاحظات واجبة التنفيذ .

 حرصت علي تفقد الصيدليات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بها ، وتابعت أعمال الصيانة ورفع الكفاءة ، ونسب الأعطال وما تم من تطوير، كما استطلعت آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم .

 

الأجهزة الطبية الخدمات الطبية المشاركة المجتمعية المنوفية مستشفى قويسنا المركزى