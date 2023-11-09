جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية بمستشفيات شبين الكوم

قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم بالمرور على كل من مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ( المخ والأعصاب سابقًا) ومستشفى قويسنا المركزي، ورافقها في المرور الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي ، والطوارئ والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية ، وكل من الدكتور مصطفى أبو حليمة ، والدكتور مصطفى النعماني مديرا المستشفيات .

تابعت خضر، تركيب جهاز التعقيم المركزى بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ، والذي تم دعم المستشفى به بالمشاركة المجتمعية ، كما تفقدت أقسام الإستقبال والطوارئ، العناية المركزة ، وقسم الأشعة ومتابعة الأجهزة الطبية ، والكلى الصناعى وأبدت بعض الملاحظات واجبة التنفيذ .

حرصت علي تفقد الصيدليات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بها ، وتابعت أعمال الصيانة ورفع الكفاءة ، ونسب الأعطال وما تم من تطوير، كما استطلعت آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم .