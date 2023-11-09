أمام أنظار صلاح.. ليفربول يتأخر أمام تولوز في الشوط الأول

تأخر فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد تولوز الفرنسي بهدف، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا على ملعب تولوز البلدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

يتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة تولوز، ولم يشارك في المباراة حتى الآن، حيث يقود هجوم الريدز، الثلاثي كودي جاكبو، لويس دياز، والشاب بن دوك.

سجل آرون دونوم هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 36، بعد استغلاله خطأ الظهير الأيسر للضيوف كوستاس تسيميكاس.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي تولوز بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وبدأ ليفربول المباراة أمام تولوز، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمي: كيليهر

خط الدفاع: تسيميكاس - كوانساه - جوميز - ماتيب

خط الوسط: إندو - ماك أليستر - إليوت

وفي الهجوم: جاكبو - دياز - دوك.