طبيب الزمالك: دونجا ونيمار سيخضعان لفحوصات طبية بعد انتهاء الراحة

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الأبيض خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الأمس في نصف نهائي كأس مصر.

وقال الدكتور محمد أسامة، إن سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق تعرض للإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة نتيجة للمجهود المبذول خلال المباراة وبناءً عليه تم استبدالهما منعًا لتفاقم الإصابة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي على خضوع الثنائي سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد "دونجا"، لفحوصات طبية فور العودة للتدريبات للاطمئنان عليهم.

يذكر أن فريق الزمالك قد تأهل نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.