«كاف» يعلن طرح تذاكر مباريات أمم أفريقيا إلكترونيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا إلكترونيا للمرة الأولى، على أن تكون متاحة بشكل رسمي يوم 11 من الشهر الجاري.

وقال «كاف» في بيان رسمي، إنه ستبدأ المبيعات عبر الإنترنت يوم السبت 11 نوفمبر 2023، مع فتح المرحلة الأولى حصريًا لحاملي بطاقات الدفع VISA، وبعد يومين، أي يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، سيتم إطلاق المبيعات العامة على المنصة.

وتابع: تهدف هذه الخطوة، وهي الأولى على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية TotalEnergies، إلى إتاحة الفرصة للجماهير لتأمين تذاكرهم مقدمًا بوقت طويل للبطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 في مدينتي أبيدجان وبواكي الإيفواريتين. وكورهوغو وسان بيدرو وياموسوكرو.