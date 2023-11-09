مجلس الزمالك يستقبل وفدا من نادي سيراميكا كليوباترا

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس، كل من طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا والمشرف على الكرة، ومعتز البطاوي المدير الرياضي لتقديم التهنئة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة للنادي.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة نادي الزمالك الحالية بمسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا وجميع الهيئات والأندية الرياضية.

وأعرب مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا عن أمنياتهم بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد في مهمته خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق الزمالك قد تأهل نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.