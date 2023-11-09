مدير تعليم القاهرة يجتمع بالدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

عقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، اجتماعًا بالدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة.

وجاء ذلك بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

ويأتى ذلك فى إطار البرنامج التوعوي حول الشئون المالية والإدارية والقانونية بقطاع التعليم "للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة"، والذى يمتد خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/٥ حتى ٢٠٢٣/١١/١٦.

وفى مستهل الإجتماع، رحب موسى بالحضور، معربًا عن مدى سعادته بوجود هذة النماذج المشرفة بتعليم القاهرة والتى تم اختيارها ضمن كوكبة كبير، مؤكدًا أن هذه المبادرة هى بداية التغيير المنشود فى الارتقاء بإدارة المدارس.

وأكد "موسى" خلال الإجتماع على أهمية دور المديرين الجدد بالعملية التعليمية والقيادة، وأن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردى بهم وخلق طاقة إيجابية للعمل.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قدرته على تنشئة الأجيال على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة وجهود كبيرة لتطوير التعليم ووضعه فى أولوياتها.

كما أشار إلى ضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مضيفا أن المتابعة والعمل على أرض الواقع من القضايا الهامة التى تضمن نجاح أى منظومة، كذلك التواصل بين الطالب والمعلم ومد جسور التواصل مع أولياء الأمور حتى تسير العملية التعليمية في خطى متكاملة.

وأوصى مدير المديرية على التعاون الدائم بين عناصر المنظومة التعليمية حيث أن العمل بروح الفريق الواحد يعتبر أهم أسس ومقومات النجاح.

ونوه " موسى" إلى ضرورة التطلع استشراف صياغة المستقبل من خلال التوقعات والاحتياجات اللازمة لكل مرحلة، ووضع خطط وبدائل وخلق روح المنافسة التى تحقق النجاح المنشود لمستوى تعليمى متميز، وفى ختام اللقاء تمنى دوام التوفيق والنجاح للجميع.