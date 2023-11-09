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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحرب على غزة.. الاحتلال يستهدف مستشفى النصر للأطفال بالقذائف المدفعية

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة بالقذائف المدفعية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطنية الرسمية وفا، إن مدفعيات الاحتلال المتوغلة استهدفت المستشفى بقذائف عدة، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في مرافقه.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن توقف 18 مستشفى، من أصل 35 عن العمل تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، وإغلاق 71% من مرافق الرعاية الأولية لنقص الوقود أو بسبب القصف.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

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