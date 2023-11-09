وفاة إصابة 5 مواطنين في انهيار منزل بالفيوم

لقي مواطنان مصرعهما وأصيب آخرين وطفل في حادث انهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، بمحافظة الفيوم.

تم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

شرطة النجدة

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين انهيار منزل مكون من طابقين، بجوار عيادة طبية، ومصرع مواطنين وهما برديس س م 50 سنة وعبد الفتاح ع ع 40 سنة، وأصيب كل من هيام ر ع 47 سنة، وعبد العليم ع ع 80 سنة، ومحمد ب س 7 سنوات، وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.