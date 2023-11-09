الركراكى يكشف عن مفاجئة فى قائمة منتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفنى للمنتخب المغربى، قائمة تضم 25 لاعبا، استعدادا لمواجهتي إريتريا وتنزانيا، يومي 16 و21 نوفمبر الجاري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بالولايات المتحده الأمريكية.

وشهدت قائمة المنتخب المغربى مفاجأة جديدة، بتواجد سفيان ديوب لاعب نيس الفرنسي، الذي اختار تمثيل أسود الأطلس بدلا من السنغال وفرنسا.



وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بن عبيد.



الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - يونس عبد الحميد - يحيى عطية الله - أيوب عملود - عبد الكبير عبقار.



الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - بلال الخنوس - أمين حارث - حكيم زياش - أمير ريتشاريسون - إسماعيل الصيباري - يحيي جبران.



الهجوم: أيوب الكعبي - يوسف النصيري - عبد الصمد الزلزولي - أمين عدلي - طارق تسيودالي - سفيان ديوب.

