قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيمات جباليا والصبرة والشاطئ

الخميس 09/نوفمبر/2023 - 12:42 ص

أفاد مراسل "وفا" الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء الأربعاء منزلين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 30 مواطنًا بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأشار المراسل إلى أن هناك العشرات تحت ركام المنزلين وإصابة عشرات المواطنين وأيضا بينهم أطفال.

وقالت "وفا" "إن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل شن غارات على المناطق السكنية في مواقع متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد العشرات منذ صباح الأربعاء".

وأضافت: "قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء 8 شهداء وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

وتابعت: "قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء 8 شهداء وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

هذا وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت مسجد المصطفى في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس ليرتفع عدد المساجد التي تم تدميرها اليوم إلى 4 مساجد.