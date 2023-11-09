تعرف على سعر العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الخميس

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، في البنك المركزي المصري، وذلك بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بينما بلغ متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 32.90 جنيه للشراء، و33.05 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري مستهل تداولات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 37.88 جنيه للشراء و 38.05 جنيه للبيع.

واستقر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.21 جنيه للشراء و 34.37 جنيه للبيع.

فيما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.49 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليوان الصيني في البنك المركزي المصري الي نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

و بالنسبة لاسعار العملات العربية في سوق الصرف المصرية ، فشهدت حالة من الاستقرار هي الاخري مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم الخميس .

كما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 99.74 جنيه للشراء و 100.35 جنيه للبيع.

وبلغ الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري الي نحو 81.69 جنيه للشراء، و82.07 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.