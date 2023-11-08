الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية جديدة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 580 من جنوده خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية "إن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة "سو-27" في أجواء دونيتسك، وطائرتين من طراز "ميغ-29" في دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، فيما أسقطت طائرتين من طراز "سو-25" في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون".

وأضافت الوزارة أنه تم صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك والقضاء على نحو 30 عسكريا أوكرانيا، كما خسر العدو على محور كراسني ليمان ما يصل إلى 60 عسكريا، وبلغت الخسائر الأوكرانية على محور دونيتسك نحو 235 جنديا بين قتيل وجريح، وعلى محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا.

وتابعت أنه تم صد 3 هجمات على محور زابوروجيه ووصلت خسائر العدو إلى 80 عسكريا، ومقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون، وإصابة قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة.

وأشارت إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 127 للدفاع الإقليمي الأوكراني في دونيتسك، وضرب مركز القيادة المشتركة للفيلق العاشر للقوات الأوكرانية وفي زابوروجيه، وتدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة أوديسا، وإصابة نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67 واللواء 31 التابع للحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك، بالإضافة إلى اعتراض 11 صاروخا من نظام HIMARS وقنبلتين موجهتين من طراز JDAM أمريكية الصنع.