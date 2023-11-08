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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بوقوع قصف عنيف بالقرب من المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برجًا سكنيًا في مدينة الشيخ زايد بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

ونفذ الاحتلال غارات على مخيم جباليا، ما تسبّب بوقوع إصابات تم نقلها إلى المستشفى الإندونيسي.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غارات وقصفًا مكثفًا، على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية.

وشهد حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وشقق سكنية، ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

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