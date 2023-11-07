ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الإماراتي يؤكد أهمية دور القيادات الدينية في ترسيخ الوعي تجاه حماية كوكب الأرض

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية دور القيادات الدينية في ترسيخ الوعي والمسؤولية الاجتماعية المشتركة لدى الشعوب في العالم تجاه حماية كوكب الأرض وذلك لما يحظون به من تأثير في مجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الثلاثاء/، بالمشاركين في أعمال "القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ "التي اُختتمت في أبوظبي، ونظمتها مجلس حكماء المسلمين بالشراكة مع رئاسة "COP28" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة التسامح والتعايش الإماراتية، حيث أشاد الشيخ محمد بن زايد بوثيقة "ملتقى الضمير: توحيد الجهود من أجل نهضة كوكب الأرض، بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28" التي وقعها المشاركون في القمة وتسلمتها رئاسة "كوب 28"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار الرئيس الإماراتي إلى أن الوثيقة تمثل رسالة عالمية مهمة للدعوة إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود الدولية في مجال العمل المناخي من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

الامارات محمد بن زايد كوكب الارض