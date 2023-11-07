مكين يتفقد "صدر المنصورة" ويشارك بختام دورة الأمان الحيوى بإدارة المعامل

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء، مستشفى صدر المنصورة لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية.

ورافق وكيل الوزارة أثناء الزيارة الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى حيث تفقد مبنى الإداره والمدخل الرئيسى بالمستشفى واطلع على مبنى العيادات الجديدة قبل البدء فى فرشها تمهيدا لإفتتاحها.

كما وجه مكين بضرورة الإسراع فى الإنتهاء من اعمال التطوير مثمناً جهود إدارة المستشفى والعاملين بها .

وفى سياق متصل حضر وكيل الوزارة اليوم اختتام دورة الامان الحيوى المعملى بإدارة المعامل تحت إشراف الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل.

وقام مكين فى نهاية الدورة بتسليم شهادات تقدير للمتدربين مشيداً بمجهودات الإدارة وفريق الامان الحيوى متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

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