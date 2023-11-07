عميد الطب البيطري الأسبق: الكوليسترول المتواجد في البط غير ضار لصحة الإنسان

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن لحم البط يحتوي على 15% من الحديد بصورة اكبر من الدواجن، وغني جدًا بالزنك الذي يعتبر مضاد للأكسدة ويعمل على رفع الجهاز المناعة.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "Ten"، أن لحم البط يحتوي على نسبة عالية من الدهون وتختلف النسبة من سلالة للأخرى، وتختلف هذه النسبة على حسب تغذية البط، فعندما تزيد نسبة الخضرة في علف البط تقل نسبة الدهون، مشيرًا إلى أن الكوليسترول المتواجد في البط غير ضار لصحة الإنسان، ويتمركز في جلد البط.

ولفت إلى أن الشباب من الممكن أن يتناول البط، ولكن هناك ضرورة لعدم تناول البط بصورة كبيرة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.



