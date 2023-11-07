نقل العامري فاروق إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض العامري فاروق نائب رئيس الأهلي لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وجاء ذلك عقب تعرضه لحالة إغماء أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي الأمر الذي تسبب في نقله إلى مستشفى المعلمين المجاورة لمقر الأهلي في الجزيرة.

وأكد مصدر أن نائب رئيس النادي الأهلي يخضع لفحوصات طبية واجراء الاشعة اللازمة لتشخيص الإصابة والاطمئنان على حالته الصحية.

وفي سياق متصل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدا الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.