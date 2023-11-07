ندى ثابت: سيناء مصرية ولن نفرط في حبة رمل منها

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق بسيناء، وذلك لمكانتها التاريخية، مؤكدًة أن أرض الفيروز هي الجزء الأغلى والأعز على قلوب جموع الشعب المصري.

وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر، وهو يعمل جاهدًا على تنمية سيناء، حيث شهدت طفرة تنموية كبيرة في كافة القطاعات لم تشهدها من قبل، لاسيما البنية التحتية، ومجموعة الأنفاق التي ربطت سيناء بكافة محافظات الجمهورية.

وثمنت عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، إلى محافظة شمال سيناء، ومرافقته وفدًا رفيع المستوى من بينهم اتحاد قبائل سيناء، لتدشين المرحلة الثانية من تنمية سيناء، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية، موضحة أنها خطوة هامة للغاية تستكمل فيها الدولة تنمية وتعمير سيناء بعد القضاء على الإرهاب الأسود الغاشم واقتلاع جذوره، وعودة الأمن والاستقرار مجددًا للبقعة الغالية من أرض الوطن المليئة بالخيرات والكنوز.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن سيناء مصرية، ولن نفرط في حبة رمل منها مهما كانت الصعوبات".