وزارة العمل: ندوة للتوعية بمخاطر مرض الزهايمر بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت من خلال إدارة التنظيم والإدارة ندوة للتوعية عن أمراض الزهايمر والشيخوخة والوقاية والعلاج، وذلك بقاعة المديرية ، بالتعاون مع جامعة قناة السويس ، وذلك للتعريف بمرض الزهايمر وخطورته على وظائف التفكيروالمهارات السلوكية والاجتماعية وآداء العاملين فى مختلف الانشطة ، وتقديم إرشادات طبية ونصائح صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف فى مختلف المنشىت حول مختلف الموضوعات الهامة التى تؤثر على صحة العاملين وإنتاجياتهم وكذلك التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل فى هذا الشأن ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية،أن المحاضرات التى تضمنتها الندوة قدمتها الدكتورة مروة عرابى مدير مستشفى جامعة قناة السويس ، والتى قامت بتعريف الزهايمر وهو تدهور تدريجي فى الذاكرةوالقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية ، مستعرضة اهم عوامل الخطر التى تؤدى الى الاصابة بدلء الزهايمر ومن اهمها السن والتاريخ العائلى والجينات ، كما تطرقت للحديث حول مضاعفاته التى تؤثر على الوظائف الجسدية، موضحة أن ان الاستمرار فى الانشغال فى انشطة ذهنية واجتماعية يقلل من خطر الإصابة بداء الزهايمر.

وفى ختام الفعاليات جرى تقديم إرشادات طبية ونصائح صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة والاستماع إلى آراء واستفسارات الحضور والمشاركين تحت إشراف أميرة ابراهيم مدير إدارة التنظيم والإدارة ..

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