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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

معرض ملابس مجاني لدعم 300 أسرة في البحيرة

معرض ملابس جديدة
معرض ملابس جديدة البحيرة
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أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .
وصرح السيد رجب، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، بأنه تم تنظيم معرض ملابس بالمجان لدعم 300 أسرة من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بقرى عزبة كوم عزيزة والحديدى والنخلة البحرية والجلاد والإصلاح والبركة وبسنتواى ودمسنا وحسين محمد بأبو حمص.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الذى تقوم به جمعية الأورمان بالبحيرة في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهةً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة جمعية الأورمان جمعية الأورمان بالبحيرة مؤسسات المجتمع المدني