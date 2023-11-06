ads
الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باتشيكو: بيراميدز ولد عملاقا.. وسعيد بشراكته مع بنفيكا

باتشيكو
باتشيكو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز، انه سعيد بالشراكة بين بيراميدز وفريق نادي بنفيكا لأنه برتغالي وسعيد بشراكة مع فريق كبير بحجم بنفيكا الذي يعشقه منذ الصغر وهو واحد من أهم أندية قارة أوروبا.

وأضاف خلال مؤتمر الشراكة بين بيراميدز وبنفيكا: "النادي البرتغالي مشهور جدا وصاحب تاريخ كبير في قارة أوروبا والعالم وأرحب بوجودهم في نادي بيراميدز وفي القاهرة، وسعيد بتلك الشراكة وبأن نعمل سويا".

وأكمل: "بيراميدز أحد الأندية التي ولد عملاقا في كرة القدم المصرية والأفريقية، والتعاون بين بيراميدز وبنفيكا سيكون له مردودا كبيرا خلال السنوات المقبلة في سبل تطوير قطاعات الناشئين".

باتشيكو بيراميدز بنفيكا أوروبا قارة أوروبا