باتشيكو: بيراميدز ولد عملاقا.. وسعيد بشراكته مع بنفيكا

قال جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز، انه سعيد بالشراكة بين بيراميدز وفريق نادي بنفيكا لأنه برتغالي وسعيد بشراكة مع فريق كبير بحجم بنفيكا الذي يعشقه منذ الصغر وهو واحد من أهم أندية قارة أوروبا.

وأضاف خلال مؤتمر الشراكة بين بيراميدز وبنفيكا: "النادي البرتغالي مشهور جدا وصاحب تاريخ كبير في قارة أوروبا والعالم وأرحب بوجودهم في نادي بيراميدز وفي القاهرة، وسعيد بتلك الشراكة وبأن نعمل سويا".

وأكمل: "بيراميدز أحد الأندية التي ولد عملاقا في كرة القدم المصرية والأفريقية، والتعاون بين بيراميدز وبنفيكا سيكون له مردودا كبيرا خلال السنوات المقبلة في سبل تطوير قطاعات الناشئين".