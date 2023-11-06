رؤساء الكنائس في الأردن: إلغاء مظاهر عيد الميلاد احترامًا لشهداء فلسطين

طلب مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، إلغاء جميع فعاليات وأنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد الإحتفالية لهذا العام؛ إحترامًا للشهداء في غزة وعموم فلسطين.

وقال المجلس في بيان صحفي: " نستنكرُ بأقسى العباراتِ وأشدّها ما يرتكبه العدوان الإسرائيلي مِن أعمالٍ بَربرية ضدَّ الإنسانية مُخالفةً كُلَّ الأعرافِ الدّولية، وعليهِ نَتوحدُ خَلفَ الرأيِّ المُستقيم الذي تُمَثِلهُ المَملكة الأردنية الهاشمية وعلى رَأسها جلالة المَلك عبدالله الثاني، الصَّوتُ الصَّارخ بالحقِ في هذا العَالم، مُثمنينَ كُل الجُهود الأردنية الدّؤوبة غيرِ المُنقطعة لإخراسِ صوت الحرب، كما نُحيي كافة المَواقفِ الحُرة العَربية والدّولية التي لم تنخرط في مَعاييرٍ إنسانية وسِياسية مُزدوجة".

وتابع المجلس: "نُعلِنُ لمَحبتكم بأنَّ جميع تقدِمَات الكنائِس ليومِ الأحد القادم والمُوافِق 12.11.2023 سيكونُ ريعَها لصالحِ قِطاعِ غزة وأهلهِ بحسبِ الأصولِ والمَعمولِ بهِ، كما نَحثُّ الجميع للمُبادرةِ بالتّبرع من خلالِ القنواتِ الرّسمية التي وفرتها بعضُ كنائِسنا للغرضِ ذاته، مُخاطبينَ مَحبتكم للخير وإيمانكم بالإخاء والعطاءِ، وعليهِ تُرفعُ الصلوات في جميعِ كنائس المَملكة في ذاك الأحد على نيةِ السّلامِ والوئام".وطلب رؤساء الكنائس في الأُردُنّ إلغاء جَميع فعالياتِ وأنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد الإحتفاليّة لهذا العام ومنها (البازارات الميلادية، إستعراضات الكشافة الموسيقية، جولات توزيع الهدايا للأطفال وأشكال التزيين الميلادية)، إحترامًا للضّحايا البَريئة ولِدماء الشُهداء في غزة وعُمومِ فلسطين، ليُقتصر عيدُ الميلادِ المَجيد على الصلوات والطقوسِ الكنسية.