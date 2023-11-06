8 قرارات خدمية في مؤتمر جماهيرى لمحافظ الوادي الجديد مع أبناء واحة بلاط.. صور

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، لقاءََ جماهيريًا موسعًا بمركز بلاط، وذلك بحضور سلامة علي رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والعمد والمشايخ وأهالي المركز، وذلك لبحث مطالب وشكاوى المواطنين.

وتضمن اللقاء الجماهيري 8 قرارات خدمية لمحافظ الوادي الجديد وهي:

1- المتابعة الدورية من رؤساء القرى لحالات التعدي على أراضي الدولة و إحالتها للمحاكمة العاجلة، والانتهاء من حالات التقنين خلال ٣ أشهر كحد أقصى

2- سرعة إنهاء إجراءات تسليم أراضي البناء للمواطنين للحد من حالات التعدي.

3- حصر حالات الأنيميا بين أطفال الحضانات والتنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن لتوفير الاحتياجات الغذائية اللازمة للأطفال.

4- إنشاء وحدة محلية لقرى الخير والنماء وإنشاء دار حضانة والتنسيق بين المركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل محطة المياه.

5- تكليف قطاع الاتصالات بتوفير خدمة الإنترنت بالقرى والمحرومة.

6- التنسيق بين المراكز ووحدة المتغيرات المكانية لحصر المتخللات وطرحها بالمزاد للراغبين من المواطنين.

7- فتح ممرات بين المزارع لنقل مخلفات النخيل والحد من الحرائق.

8- عرض موقف مراكز الميكنة الزراعية على مستوى المحافظة لتطويرها.

8 قرارات خدمية في مؤتمر جماهيري لمحافظ الوادي الجديد مع أبناء واحة بلاط

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