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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة الإسكندرية: شاطئ سيد درويش المجاني يستقبل معسكر تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية

معسكر تدريب كرة القدم
معسكر تدريب كرة القدم الشاطئية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لإقامة الفاعليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية عليها، مشيراً إلى أنه تم توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق لتقديم كافة التسهيلات لإقامة الفعاليات الرياضية بالشكل الذي يليق بمحافظة الإسكندرية.
وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته وفخره بتأهل منتخبنا الوطني المصري لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي ستُقام بالإمارات في شهر فبراير القادم، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال البطولة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن معسكر تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بدأ أمس ومن المقرر له أن يستمر حتى 11نوفمبر الجاري بشاطئ سيد درويش المجاني بحي الجمرك، لافتا إلى أن الدعوة مفتوحة للجميع لحضور التدريب وتشجيع المنتخب المصري.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب المصري تأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية والمُقامة في الإمارات في شهر فبراير المقبل وستلعب مصر ضمن المجموعة الأولى.

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