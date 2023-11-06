بنك التنمية الأفريقي يقرض ناميبيا 196 مليون دولار لتحديث السكك الحديدية

وافق بنك التنمية الأفريقي على قرض بقيمة 196.43 مليون دولار لناميبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين البنية التحتية للنقل.

وذكر بنك التنمية الأفريقي، في بيان، أن القرض، يمثل 51.8 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع فيما توفر الحكومة الناميبية نسبة 48.2 في المائة المتبقية.

وأوضح أن المشروع يتماشى مع رؤية "ناميبيا 2030" من خلال معالجة تحديات البنية التحتية للسكك الحديدية والإسهام في تعزيز القدرة التنافسية التجارية لناميبيا ومنطقة الجنوب الأفريقي الإقليمية.

وأشار البنك إلى أن أن المشروع يتضمن بناء 207 كيلومترات من مسار السكك الحديدية الجديد وبناء 16 جسرًا، وتجديد محطتين، وتحديث نظام إشارات السكك الحديدية لتحسين موثوقيته وسلامته وقدراته.

واعتبر أن المشروع يعزز القدرة التنافسية لناميبيا ويساعد في تحقيق رؤية البلاد لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا بحلول عام 2030 مع تحفيز التنمية في البلدان المجاورة وربط ناميبيا بحزام النحاس الأفريقي.

