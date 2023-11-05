القبض على متهم بإلقاء "مية نار" على سيدة وطفلتها بالقليوبية

أصيبت ربة منزل ونجلتها الطفلة عمرها عامين بتشوهات نتيجة قيام سائق بالقاء مية نار عليهما حال استقلالهما توك توك على طريق قرية سندبيس - قها دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وجرى نقلهما الى المستشفى والقبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه.

تلقت مديرية امن القليوبية، إخطاراً من مركز شرطة القناطر الخيرية بورود إشارة من المستشفى بوصول "نهلة ف ع" 26 سنة، مصابة بحروق في الوجة والجسم، ونجلتها "ليلى ا ع" عمرها عامين مصابة بحروق شديده بالوجه والزراعين والجسم.

وانتقلت قوة أمنية وبسؤلهما أفادت الأم أنها أثناء استقلالها توك للذهاب إلى مدينة قها فوجئت بقيام شخص بإلقاء جردل مملوء بـ مية نار عليهما ما أدى إلى إصابتهما.

نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم ويدعى "ا ف ا" سائق وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان يقصد سيدة أخرى ولكنه اختلط عليه الأمر فقام بالحاق الضرر بالمجني عليها ونجلتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.