رئيس التنظيم والإدارة يستعرض خطة عمل الجهاز في اجتماع لجنة إسكان الشيوخ

عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسه اللواء خالد السعيد، رئيس اللجنة، اجتماعا بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتعرف على خطة عمل الجهاز ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحدث الشيخ خلال الاجتماع، عن خطة مصر في ملف الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، عبر تنفيذ هذه الخطة التي وضعتها الحكومة في عام 2014، بمحاورها الخمسة، الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري والإنجازات التي تحققت جاءت في ظل دعم القيادة السياسية.



وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة بعد عام 2014 وضعت خطة ضمن استراتيجية 2030 لتحقيق الإصلاح الإداري، تستهدف وجود جهاز إدارى كفء فعال يتم حوكمته ويقوم بدوره التنموي، وتحسين الخدمات للمواطن.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهدف إلى إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها .