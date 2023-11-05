ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس التنظيم والإدارة يستعرض خطة عمل الجهاز في اجتماع لجنة إسكان الشيوخ

اجتماع لجنة الاسكان
اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسه اللواء خالد السعيد، رئيس اللجنة، اجتماعا بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتعرف على خطة عمل الجهاز ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحدث الشيخ خلال الاجتماع، عن خطة مصر في ملف الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، عبر تنفيذ هذه الخطة التي وضعتها الحكومة في عام 2014، بمحاورها الخمسة، الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري والإنجازات التي تحققت جاءت في ظل دعم القيادة السياسية.


وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة بعد عام 2014 وضعت خطة ضمن استراتيجية 2030 لتحقيق الإصلاح الإداري، تستهدف وجود جهاز إدارى كفء فعال يتم حوكمته ويقوم بدوره التنموي، وتحسين الخدمات للمواطن.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهدف إلى إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها .

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإسكان والإدارة المحلية تحقيق أهداف التنمية المستدامة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة