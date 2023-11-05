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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الألمانى.. تشكيل هجومى لفولفسبورج أمام فيردر بريمن

فولفسبورج
فولفسبورج
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أعلن نيكو كوفاتش، المدير الفنى لفريق فولفسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيردر بريمن، وذلك بعد قليل على ملعب "فوكسفاجن أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق فولفسبورج كالتالى:
حراسة المرمى: بافاو بيرفين.
خط الدفاع: ماكسينس لكرواكس، سيباستيان بورنوا، سيدريك زيسيغر.
خط الوسط: جواكيم مايهلي، ماتياس سفانبيرج، أستر فرانكس، كيفين باريديس.
خط الهجوم: لوفرو ماير، جوناس ويند، فاكلاف سيرني.
ويحتل فريق فولفسبورج المركز الـ 9 برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق فيردر بريمن فى المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط.

الدوري الألماني فولفسبورج فيردر بريمن تشكيل فريق فولفسبورج