إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الصف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب ميكروباص، أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.