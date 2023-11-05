النيابة تحقق في اتهام عامل بتشويه وجه زميله بالزيت المغلي في العجوزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول ضبط عامل بمطعم متهم بإلقاء زيت مغلي علي وجه زميله في مشاجرة بينهما بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجنى عليه تمهيداً لسؤاله حول الواقعة.

كشفت التحقيقات الاولية التى اجرتها جهات التحقيق أن بداية الواقعة كانت بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل يتهم فيه زميله الذي يعمل معه داخل مطعم بالقاء زيت مغلي علي وجهه في مشاجرة نشبت بينهما وقدم المبلغ تقريرا طبيا يفيد وجود حروق من الدرجة الأولي بالوجه والكتف.

بعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات