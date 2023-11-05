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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لسباك سقط من الطابق الرابع بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة سباك اثر سقوطه من الطابق الرابع.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي سباك مصاب بكسور ونزيف، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المصاب بعمله وتركيب ماسورة صرف صحى اختل توازنه من الطابق الرابع وسقط مصابا وجري نقله إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم..

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الاستعلام عن الحالة الصحية إشارة من غرفة عمليات النجدة النيابة العامة بشمال الجيزة غرفة عمليات النجدة مباحث قسم شرطة الدقي مديرية امن الجيزة مستشفى ام المصريين