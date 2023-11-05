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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك التجاري الدولي يحقق 21.7 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي CIB
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حقق البنك التجاري الدولي صافي ربح بقيمة 21.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ، مقابل 12.205 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
 وكشفت قوائم البنك المالية المستقلة عن تحقيق البنك أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 30.681 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 17.787 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
 وأوضحت أن صافي الدخل من العائد سجل 37.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 21.7 ملالبنك يار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
 وسجل عائد القروض والايرادات المشابهة 72.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 38.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
 وبلغت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 35.15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 17.05 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022.
وكشفت القوائم عن ارتفاع إجمالي أصول البنك لتصل إلى 808.742 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 633.64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 175.099 مليار جنيه محققة نموًا 27.6%.
 

وارتفعت إجمالي ودائع العملاء بنحو 135.770 مليار جنيه، لتسجل 665.894 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 530.124 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

البنك التجاري الدولي CIB أرباح الربع الثالث إجمالي أصول البنك التجاري الدولي