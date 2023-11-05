مأساة في الطالبية.. حريق شقة يتسبب في وفاة ربة منزل وأطفالها الثلاثة وإصابة الأب

لقيت ربة منزل وأطفالها الثلاثة مصرعهم، بينما أصيب الأب في حريق شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق التهم شقة سكنية ونتج عن الحريق مصرع ربة منزل وأطفالها الثلاثة وأصيب الأب بحروق من الدرجة الثانية جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفر تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.