ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مأساة في الطالبية.. حريق شقة يتسبب في وفاة ربة منزل وأطفالها الثلاثة وإصابة الأب

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت ربة منزل وأطفالها الثلاثة مصرعهم، بينما أصيب الأب في حريق شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق التهم شقة سكنية ونتج عن الحريق مصرع ربة منزل وأطفالها الثلاثة وأصيب الأب بحروق من الدرجة الثانية جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفر تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة الأجهزة الأمنية امن الجيزة النيابة العامة بحروق من الدرجة الثانية بمديرية أمن الجيزة انتقلت الأجهزة الأمنية تسبب في وفاة درجة الثانية حريق شقة سكنية حريق داخل شقة سكنية حريق ألتهم شقة سكنية حريق داخل شقة حريق شقة حريق ألتهم شقة مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة مصرع ربة منزل