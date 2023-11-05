بالأسماء.. إصابة 10 عمال في حادث تصادم على طريق جمصة الساحلي

أصيب 10 عمال صباح اليوم الأحد بإصابات مختلفة إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها خلال عودتهم من عملهم بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وسيارة ربع نقل على طريق جمصة الساحلى بنطاق محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص يستقلها عمال وأخرى ربع نقل أمام بوابة المنطقة الصناعية بجمصة على الطريق الساحلى ووجود مصابين.

وبإنتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص يستقلها عدد من العمال أثناء عودتهم من العمل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وأخرى ربع نقل أمام بوابة المنطقة الصناعية.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من طارق. م. أ 45 عاما ويحيى. أ. أ 22 عاما وأحمد. ح. أ 22 عاما وعدي. م. م 19 عاما وياسر. ز. ي 18 عاما وأحمد. ع. م 18 عاما ومحمد. ط. م 18 عاما وعمرو. م. أ 17 عاما وفارس. م. ر 17 عاما ومحمد. أ. م 16 عاما و جميعهم عمال بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بجمصة ومقيمين جميعا بقرية أبونور الدين التابعة لمركز بلقاس.

وجرى نقلهم جميعا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جمصة لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.