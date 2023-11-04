كولر: سيطرنا على الشوط الأول وسعداء بالفوز على المقاولون

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سيطرنا على الشوط الأول بشكل جيد وكانت تنقصنا السرعة في الشق الهجومي أمام المقاولون العرب، وهو ما تحدثت عنه مع اللاعبين بين شوطي المباراة».

وأضاف: «خلال الشوط الثاني سجلنا الهدف الثاني ولكن حدثت بعض الأخطاء بالإضاقة إلى عدم التركيز، مما تسبب في عودة فريق المقاولون العرب إلى المباراة من جديد بعد تسجيله هدفًا من ضربة جزاء».

وأكد المدير الفني عدم وجود أي أزمة للفريق من ناحية الأحمال البدنية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من لاعب شارك اليوم وقد يكون هناك افتقاد لحساسية المباريات، ولكن لا توجد أي أزمة من الناحية البدنية لأي لاعب داخل الفريق.

وأوضح كولر أن موديست لاعب الفريق شارك للمرة الأولى لمدة ٩٠ دقيقة، بعد غيابه بسبب إصابته بكورونا، وأن أي لاعب يغيب يحتاج إلى المشاركة للعودة، لافتًا إلى أن موديست اسم كبير.