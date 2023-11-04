الكشف على 1151 شخصا في قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها بقرية النصر بمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت فى ختام شهر سبتمبر، وذلك للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى ، ضمن خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وقد تردد ١١٥١ مواطنا على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات و تلقى العلاج بالمجان ، حيث تم تحويل ٦حالات إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء ١٨٩ تحليلا معمليا و فحص ١٢ حالة بالأشعة و ٢٥حالة أخرى بالسونار.

ويشار إلى أن تلك القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقد واصلت مديرية الصحة في دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية المرابعين بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٩٢٦ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٢٢ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٧٦ تحليل معملى و فحص ١٨ حالة بالأشعة و ٦٢حالة أخرى بالسونار.