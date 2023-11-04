سمير فرج: إسرائيل استخدمت جميع أنواع الأسلحة ضد المدنيين في غزة

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن وزير الخارجية سامح شكري، كان ممثل العرب في المؤتمر الصحفي الثلاثي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، بحضور الضيف وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الأردني بحكمه ممثلا عن البلد المستضيف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد أن مصر هي المحرك لكل حاجة تتم في المنطقة وهذا ليس تقليل من الدول الأخرى.

وأوضح فرج أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عملت كل البدع من استهداف المستشفيات وضرب مدارس الأونروا وبدأت مهاجمة المناطق الشمالية المزدحمة بالمدنيين.

وأردف أن إسرائيل ضربت واستخدمت جميع أنواع الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة، ورغم ذلك حققت فشلا كبيرًا وضربت كمية كبيرة من الأسلحة.

واستطرد المفكر الاستراتيجي، أن إسرائيل لم تحقق نجاحا عسكريا على الأرض في قطاع غزة، ولم تستطع الاجتياح البري الذي وعدت به وحولته إلى توغل محدود.