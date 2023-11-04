الشوط الأول.. الجونة يضرب الداخلية بهدفين

حسم فريق الجونة نتيجة الشوط الأول أمام نظيره الداخلية بالتقدم بهدفين دون مقابل فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أحمد بلحاج هدف الجونة الاول من ضربة جزاء في الدقيقة 21 ثم اضاف اوكوروجي الهدف الثاني.

جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: عبد الفتاح تاحا – أشرف مجدي - أيمن موكا

الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – اوكوروجي جابرييل

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.



الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة - محمود منصور

الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب.