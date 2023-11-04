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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"عبدالغفار": نستقبل 40 إصابة من غزة يوميًا.. و150 سيارة إسعاف بشمال سيناء ومعبر رفح

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى لوزير الصحة والسكان
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أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية عن طريق المنشآت الطبية المصرية، للأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، من داخل مستشفى العريش العام، بمحافظة شمال سيناء، لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، الذين تم استقبالهم على مدار الـ3 أيام الماضية، لتلقي الخدمات الإسعافية والعلاجية داخل المستشفيات المصرية.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الفرق الطبية المصرية موجودة بكثافة في مستشفيات محافظة شمال سيناء منذ أكثر من 20 يومًا، استعدادا لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا تمركز نحو 150 سيارة إسعاف في محيط معبر رفح، ونقاط تمركز أخرى في محافظة شيماء سيناء، وجميعهم على أهبة الاستعداد، على مدار الـ24 ساعة.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الإصابات التي تم استقبالها خطيرة في معظمها، وما لا يقل عن 60% من هذه الإصابات كانت لأطفال ونساء، بعضهم فقد أطرافه، بالإضافة إلى إصابات بشظايا في المخ، والعيون، والرئة.

وقال وزير الصحة والسكان، إن مصر تستقبل يوميًا ما بين 40 إلى 50 حالة إصابة من الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا قدرة مصر على استيعاب أضعاف الحالات التي تصل كل يوم.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن مستشفيات محافظة شمال سيناء على أعلى مستوى من الاستعداد والتجهيزات، ويتم تحويل حالات إلى مستشفيات بورسعيد، والإسماعيلية، والقاهرة، حسب الاحتياج، موجها الشكر لجميع الأطقم الطبية المشاركة في استقبال وعلاج الأشقاء الفلسطينيين، الذين كانوا على مستوى الحدث.

وتابع الوزير: أن ما يمر به الأشقاء الفلسطينيون من أثر نفسي لا يقل أهمية وخطورة عن إصاباتهم الجسدية؛ لذا فإن التأهيل النفسي يبدأ منذ اللحظة الأولى من استقبالهم في معبر رفح، منوها إلى عدم وجود احتياج فعلي لمستشفى ميداني، في الوقت الحالي.

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