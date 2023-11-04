المفوضية الأوروبية: نعمل على الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيقترح قريبا الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا.

وقالت فون دير لاين من كييف التي وصلتها في وقت سابق اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في أن "تدفع روسيا ثمنا باهظا لحربها على أوكرانيا.

وأشارت فون دير لاين - عبر تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا) - إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم على إعداد قوائم جديدة للعقوبات وحظر جديد على الاستيراد والتصدير، فضلا عن إجراءات لتشديد سقف أسعار النفط ومواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات.