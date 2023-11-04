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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المفوضية الأوروبية: نعمل على الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيقترح قريبا الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا.
وقالت فون دير لاين من كييف التي وصلتها في وقت سابق اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في أن "تدفع روسيا ثمنا باهظا لحربها على أوكرانيا.
وأشارت فون دير لاين - عبر تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا) - إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم على إعداد قوائم جديدة للعقوبات وحظر جديد على الاستيراد والتصدير، فضلا عن إجراءات لتشديد سقف أسعار النفط ومواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات.

الاتحاد الأوروبي العقوبات روسيا