"في حب مصر" مبادرة لإعطاء دروس مجانية للطلبة بدمياط

أطلق أعضاء مجلس الشيوخ ومعلمين محافظة دمياط مبادرة في حب مصر التعليمية والتي جاءت بالمجان لتقديم كافة المناهج الدراسية للمراحل التعليمية إبتدائ إعداد وثانوي وتقديم شرح مفصل للطلبة والطالبات لرفع العبء عن أوليا الأمو من الأعباء المالية لمصاريف الدروس الخصوصية.

وقال النائب محمد علي أبوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين قطاع الاعمال بحزب مستقبل وطن محافظة دمياط صاحب المبادرة ان في حب مصرالتعليمية المجانية لاقت ترحيب واسع وسط الشارع الدمياطي ولاقت اقبال غيرمسبوق من الطلبة والطالبات وإنضم اليها كوادر وطنية من المعلمين التي تعمل من أجل مصر وتنازلت عن اي مقابل مادي من أجل دعم القيادة و تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف العبء عن "الأسر" .. ومواجهة الدروس الخصوصية ومساندة الدولة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر علي العالم ،حيث شارك في المبادرة كوكبة من الاساتذة من افضل النخب التعليمية بالمحافظة في كافة المواد والمراحل التعليمية ابتدائي واعدادي وثانوي وتحت رعاية حزب مستقبل وطن بدمياط بقيادة الاستاذ علي كيوان امين عام الحزب بالمحافظة والنائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ وامين عام الحزب بالزرقا .

واضاف النائب محمد ابوحجازي في بيان له اليوم ان النخبة المنضمة حديثا للمبادرة التعليمية المجانية لم يتقاضوا اجر نظير مشاركتهم في المبادرة وهو مايؤكد علي وطنيتهم وحبهم لاهل بلدهم وطلابهم و التي تظهر في وقت الشدائد.

وأشار “أبوحجازي”، أن مبادرة في حب مصر التعليمية استطاعت أن تنال ثقة جميع آهالي وطلاب دمياط، حيث تم فتح قاعات إضافية كبيرة لاستقبال كافة الأعداد الكبيرة المتقدمة، وهو ما يشير إلى أن المبادرة استطاعت أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا بالتعاون مع كوكبة كبيرة من الكوادر المتخصصة من المدرسين والمشرفين والذين يشاركون في هذه المبادرة بالمجان .

ووجه النائب محمد أبوحجازي الشكر لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذا العمل على رأسهم الأساتذة المشاركين حديثا ، والمشرفين على المبادرة، لكي يكون هذا النموذج ناجحًا يعم بالنفع على جميع أبناءنا من الطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط قد دشن مسبقا مبادرة “في حب مصرالتعليمية ” تستهدف إطلاق قافلة تعليمية لجميع المراحل التعليمية في جميع المواد الدراسية طوال العام الدراسي، تحت إشراف المهندس وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائب محمد علي أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وبالتعاون مع ما يقرب من أربعين مدرس من أكفأ المدرسين على مستوى محافظة دمياط في المواد الدراسية المختلفة. الجدير بالذكر، أنه سوف تتم المبادرة في إحدى القاعات الكبرى المكيفة وسط عاصمة المحافظة، والتي سوف يعلن عنها مع تفاصيل جدول المواد التعليمية بالمبادرة.

