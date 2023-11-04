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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء تغطية ترعة أخميم الغربية بسوهاج.. صور

تغطية ترعة أخميم
تغطية ترعة أخميم الغربية بقرية نيدة بسوهاج
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بدأت مديرية الرى بمحافظة سوهاج، أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية نيدة، بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبا، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال زيارته الميدانية الأخيرة.

وأوضح مجدي ابراهيم وكيل وزارة الري أن أعمال التغطية بالترعة بدأت من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، لافتا إلى استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

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