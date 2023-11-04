بدء تغطية ترعة أخميم الغربية بسوهاج.. صور

بدأت مديرية الرى بمحافظة سوهاج، أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية نيدة، بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبا، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال زيارته الميدانية الأخيرة.

وأوضح مجدي ابراهيم وكيل وزارة الري أن أعمال التغطية بالترعة بدأت من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، لافتا إلى استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.