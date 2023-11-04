العثور على جثة شخص متحللة في المياه بشبين القناطر

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص في بحر شبين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الجثة في حالة تحلل إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف الجهود لكشف هوية الجثة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية في مياه بحر شبين بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف للمكان وبمناظرة الجثة تبين أنه يرتدي جاكت وبنطلون قماش والجثة في حالة تحلل مبدئي، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وجاري الكشف عن هويتها وطلبت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة.